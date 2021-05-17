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صحيفة: الخارجية الكويتية تستدعي السفير التشيكي احتجاجا على "تضامنه" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 9:28 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 10:55 GMT

صحيفة: الخارجية الكويتية تستدعي السفير التشيكي احتجاجا على "تضامنه" مع إسرائيل

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، يوم الاثنين، باستدعاء وزارة الخارجية السفيرَ التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، بسبب إظهار "تضامنه" مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن

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المصدر: فريق التحرير

أفادت صحيفة ”الراي“ الكويتية، يوم الاثنين، باستدعاء وزارة الخارجية السفيرَ التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، بسبب إظهار ”تضامنه“ مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الخارجية الكويتية استدعت السفير دفوراك، على خلفية وضع صورة في حسابه الخاص على إنستغرام ”تدل على تضامنه“ مع إسرائيل.

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وقدمت السفارة التشيكية في الكويت، اعتذار دفوراك لـ“الكويتيين ولجميع الأشخاص الذين تأثروا بالصورة“.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: ”يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة“.

وأضاف البيان: ”لم نرغب بأي حال من الأحوال في تغيير نظرة السفارة إلى الوضع الحالي المؤسف في فلسطين، حيث يموت الأبرياء“، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك ”دعت مرارا وتكرارا طرفي النزاع لبدء مفاوضات حول حل سلمي لشعبيهما“.

وبحسب ”الراي“ فقد ”قوبل تصرف السفير التشيكي بموجة غضب نيابية وشعبية، وسط تنديد باستفزازه مشاعر الكويتيين ومخالفته الموقف الرسمي الكويتي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن دفوراك ”أزال علم إسرائيل من جوار صورته الشخصية على إنستغرام بعد موجة الغضب“ التي تعرض لها.

ولفتت إلى أن ”عددا من نواب مجلس الأمة طالبوا بطرد السفير التشيكي من البلاد بعد وضعه تلك الصورة“.

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