صحيفة: الخارجية الكويتية تستدعي السفير التشيكي احتجاجا على "تضامنه" مع إسرائيل

أفادت صحيفة ”الراي“ الكويتية، يوم الاثنين، باستدعاء وزارة الخارجية السفيرَ التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، بسبب إظهار ”تضامنه“ مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الخارجية الكويتية استدعت السفير دفوراك، على خلفية وضع صورة في حسابه الخاص على إنستغرام ”تدل على تضامنه“ مع إسرائيل.

وقدمت السفارة التشيكية في الكويت، اعتذار دفوراك لـ“الكويتيين ولجميع الأشخاص الذين تأثروا بالصورة“.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: ”يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة“.

Ambassador Martin Dvořák deeply apologizes to all Kuwaitis and all others who might been touched by the photo, congratulating secretary Madeleine Albright, who is his personal friend. By mistake, this photo also appeared on the profile of the Czech Embassy in Kuwait. — CzechEmbKuwait (@CzechEmbKuwait) May 17, 2021

وأضاف البيان: ”لم نرغب بأي حال من الأحوال في تغيير نظرة السفارة إلى الوضع الحالي المؤسف في فلسطين، حيث يموت الأبرياء“، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك ”دعت مرارا وتكرارا طرفي النزاع لبدء مفاوضات حول حل سلمي لشعبيهما“.

By no means did he want to change the embassy's view of the current deplorable situation in Palestine,where innocent people are dying.The Czech Republic has repeatedly called on both parties of the conflict to start negotiations on a peaceful solution for their people. — CzechEmbKuwait (@CzechEmbKuwait) May 17, 2021

وبحسب ”الراي“ فقد ”قوبل تصرف السفير التشيكي بموجة غضب نيابية وشعبية، وسط تنديد باستفزازه مشاعر الكويتيين ومخالفته الموقف الرسمي الكويتي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن دفوراك ”أزال علم إسرائيل من جوار صورته الشخصية على إنستغرام بعد موجة الغضب“ التي تعرض لها.

ولفتت إلى أن ”عددا من نواب مجلس الأمة طالبوا بطرد السفير التشيكي من البلاد بعد وضعه تلك الصورة“.