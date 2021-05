صحيفة: الخارجية الكويتية تستدعي السفير التشيكي احتجاجا على "تضامنه" مع إسرائيل

أفادت صحيفة ”الراي“ الكويتية، يوم الاثنين، باستدعاء وزارة الخارجية السفيرَ التشيكي لدى البلاد مارتن دفوراك، بسبب إظهار ”تضامنه“ مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الخارجية الكويتية استدعت السفير دفوراك، على خلفية وضع صورة في حسابه الخاص على إنستغرام ”تدل على تضامنه“ مع إسرائيل.

وقدمت السفارة التشيكية في الكويت، اعتذار دفوراك لـ“الكويتيين ولجميع الأشخاص الذين تأثروا بالصورة“.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: ”يعتذر السفير مارتن دفوراك بشدة لجميع الكويتيين وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة“.

Ambassador Martin Dvořák deeply apologizes to all Kuwaitis and all others who might been touched by the photo, congratulating secretary Madeleine Albright, who is his personal friend. By mistake, this photo also appeared on the profile of the Czech Embassy in Kuwait.

— CzechEmbKuwait (@CzechEmbKuwait) May 17, 2021