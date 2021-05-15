تقرير إسرائيلي: غزة باتت تفرض على رام الله خطوتها التالية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن“ إسرائيل في بحثها عن انتصار في غزة خسرت معركتها في القدس“، وإن غزة أضحت هي التي تفرض على السلطة الفلسطينية في رام الله خطوتها التالية.

وأوجزت الصحيفة في ذلك نتائج مواجهات تدحرجت خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت في الثالث من شهر أيار / مايو الحالي، في حي الشيخ جراح القريب من البلدة القديمة في القدس الشرقية، ثم انتقلت إلى مواجهات صاروخية عبر الحدود مع غزة، تجرى الوساطات الدولية حاليا بحثا عن هدنة طويلة لها.



وفي ”ورقة موقف“ تحليلي لما حصل خلال الاثني عشر يوما الماضيه، كتبه المعلق تسفي بارئيل، سجل التقرير ما وصفه بمجموعة متغيرات تجاوزت التكتيك التقليدي وصولا إلى حقائق استراتيجية مستجدة:

فقد أظهر عدد من كبار قادة حماس الذين استهدفهم قصف الجيش الإسرائيلي، أن المقاومة ليست ”منظمة سريعة الزوال“، كما كان يزعم العديد من المحللين.

وعرض التقرير لنوعية المسؤوليات التي كان يشغلها أولئك القادة: قائد لواء مدينة غزة، وقائد الوحدة السيبرانية وتطوير الصواريخ في حماس، ورئيس قسم المشاريع والتطوير، ورئيس قسم الهندسة، وقائد الدائرة الفنية للاستخبارات العسكرية، والمدير التنفيذي رئيس إنتاج المعدات الصناعية، واصفا إياهم بأنهم ”هذا جيش مدرج في الميزانية وهرمي ومنظم، في نطاق تشكيل سياسي يعرف حدود قوته العسكرية ويدير حروبه وفقا لذلك“.

غزة تفرض على رام الله خطوتها التالية

وأشار التقرير إلى مستجد آخر، وهو أنه بعد عقد ونصف من حكم قطاع غزة، نصبت فيها حماس نفسها كمنافس للسلطة الفلسطينية، فقد حولت حماس ضعفها العسكري في مواجهة إسرائيل إلى ميزة سياسية.

فقد أظهرت أنه لا جدوى من إجراء محادثات سلام مع جزء من القيادة الفلسطينية، وأضحت غزة هي التي تملي الخطوات التالية للسلطة الفلسطينية في رام الله، كما جاء في التقرير.



وعرضت الورقة كيف أن متواليات الأوضاع في غزة المحاصرة معيشيا منذ عام 2006، جعلت المفاوضات المتتابعة داخل المحور الثلاثي بين مصر وإسرائيل وحماس تتجدد في كل مرة على أهداف تكتيكية، وهي الحصول على الهدوء مقابل المساعدة الاقتصادية، وفتح معبر رفح الحدودي، ونقل أموال من قطر إلى خزائن حماس، حسب التقرير.

وعرضت الورقة حجم التغيير الذي حصل الآن في هذه المعادلة التي أظهرت هذه المرة أن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة بين القدس وحماس، موجود فقط لدى إسرائيل.

إشعال النار وإخمادها

وقرأ التقرير في متواليات الأسبوعين الماضيين كيف جرى إدخال القدس هذه المرة فيما أسماه بـ“الجوائز النهائية“، وهو ما وصفه التقرير بأنه تغيير جذري في نسق التفكير التقليدي.

فإدخال القدس في المواجهة ”رفع التضامن العربي ضد إسرائيل من تحت الأنقاض“، حسب وصف التقرير، وأسقط منطق عباس في اشتراط إجراء الانتخابات في القدس.

كما حجّمت الأحداث التأثير الدبلوماسي لخطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأصبح التفاوض على التهدئة يربط غزة مع القدس في سياقات مستجدة على معادلة الصراع، وصفها التقرير بأنها بحث إسرائيلي عن نصر في غزة، أفقدها دعواها بشأن القدس.