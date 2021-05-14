الإمارات: نعول على "اتفاقيات إبراهيم" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على ”اتفاقيات إبراهيم“ لتحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في ظل تصاعد العنف.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن بلاده“تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتتقدم بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة“.

#عبدالله_بن_زايد يعرب عن قلق دولة #الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في #إسرائيل و #فلسطين وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.#وام pic.twitter.com/rod85JszvG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 14, 2021

وأضاف وزير خارجية الإمارات:“الأحداث الأليمة التي شهدناها، الأسبوع الماضي، هي تذكير مهم بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام، وكرامة، وازدهار“.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد“استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع، وتخفيف حدة التوترات“.