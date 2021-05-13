جماعات حقوقية تطالب قطر بالكشف عن مكان مواطن كيني كتب عن حقوق المهاجرين

دعت جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، قطر إلى الكشف عن مكان وجود كيني، كتب عن حقوق المهاجرين في الدولة الخليجية، واعتقله مسؤولون أمنيون الأسبوع الماضي.

وأوضحت الجماعات الحقوقية، أن مالكولم بيدالي، الذي يكتب باسم مستعار، اقتيد من مكان إقامته في الرابع من مايو/ أيار، ليستجوبه جهاز أمن الدولة، وأن مكان احتجازه غير معلوم.

وقالت منظمات حقوق المهاجرين (ميجرانت رايتس دوت أورج) وفير سكوير، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس، ووتش، ومرصد الأعمال، وحقوق الإنسان في بيان مشترك: ”مالكولم، حارس أمن، ومدون وناشط، تحدث بصوت مسموع عن معاناة العمال المهاجرين أمثاله، وكان يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت“.

أضاف البيان: ”قبل أسبوع من اعتقاله، قدّم ”مالكولم“ لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، شرحًا لتجربته في العمل بقطر“.

ودخل سجل قطر في مجال حقوق الإنسان دائرة الضوء، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة ما يتعلق بأحوال العمال المهاجرين. وبدأت الدوحة إصلاحات عمالية تهدف إلى معالجة بعض بواعث القلق.

وقالت المنظمات الحقوقية، إن الحكومة القطرية، في رد على طلب مشترك منها، أكدت احتجاز بيدالي، وقالت إنه يخضع للتحقيق، بتهمة انتهاك القوانين واللوائح الأمنية، دون الكشف عن مكانه.

وقال البيان المشترك: ”نشعر بقلق بالغ على سلامته، وأن احتجازه ربما يكون بدافع الانتقام من عمله المشروع في حقوق الإنسان. إذا كان ”مالكولم“ احتُجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي، فيجب إطلاق سراحه فورًا، دون قيد أو شرط“.

تعليق حكومي

وقال مسؤول في الحكومة القطرية من خلال مكتب الاتصال الحكومي إن مواطنا كينيا احتجز في الخامس من مايو أيار، وإنه يخضع للتحقيق لانتهاكه القوانين واللوائح الأمنية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: ”هذا الشخص يتمتع بكافة حقوقه بموجب القانون. جميع إجراءات التحقيق تتم وفق القانون القطري“.