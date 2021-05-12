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الملك سلمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 19:08 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 20:40 GMT

الملك سلمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس

دان الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الإجراءات الإسرائيلية في القدس. وأكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء باكستان عمران خان "إدانة المملكة بشدة

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المصدر: إرم نيوز

دان الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وأكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء باكستان عمران خان ”إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت ”واس“ أن رئيس الوزراء الباكستاني هنأ الملك سلمان بحلول عيد الفطر المبارك، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

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