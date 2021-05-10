الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا للحاصلين على لقاح "كورونا"

اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين ممر سفر آمنا بين البلدين للحاصلين على لقاح كورونا.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه سيتاح للحاصلين على اللقاح التنقل بين الدولتين بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول، والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

وسيتطلب من الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكورونا، وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها، وهي تطبيق ”الحصن“ في دولة الإمارات، وتطبيق ”مجتمع واعٍ“ في مملكة البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري PCR من خلال هذين التطبيقين.