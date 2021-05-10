محمد بن زايد يبحث مع ولي عهد البحرين المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، اليوم الإثنين، في أبوظبي، المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الجانبين ”تبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك“.

وذكرت ”وام“ أن الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد بحثا خلال اللقاء ”العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما، التي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة“.

وتطرق الجانبان، بحسب الوكالة، إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.