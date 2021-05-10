أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان

قال الديوان الأميري في قطر إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيزور مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف الديوان في بيان أن أمير قطر سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء أيضا في البيان أن ”الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ”أمير البلاد يتوجه مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، يجري خلالها مباحثات مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين“.

سمو أمير البلاد المفدى يتوجه مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، يجري خلالها مباحثات مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. #قنا pic.twitter.com/VkAy8TU5Hv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 10, 2021

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، قد قالت في السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سلّم أمير قطر، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة.