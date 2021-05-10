مسؤول إيراني: زيارة ظريف إلى الإمارات كانت على جدول الأعمال‎‎

قال مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، إن الزيارة المرتقبة لوزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت على جدول الأعمال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي بشأن ما تردد عن وجود زيارة مرتقبة سيقوم بها ظريف إلى الإمارات: ”نعم، كانت هذه الزيارة على جدول الأعمال، وستتم كلما سنحت الفرصة“.

ولم يصدر على الفور تأكيد إماراتي رسمي بشأن هذه الزيارة المفترضة.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى الإمارات تعود إلى 7 سنوات مضت، وفقاً لتقارير إيرانية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، وذلك عقب قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران على خلفية اقتحام إيرانيين لمبنيي سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد.