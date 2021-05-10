الكويت.. هل يشهد ملف العفو عن المعارضين الموجودين في تركيا انفراجة قريبة؟

عادت قضية العفو عن معارضين من النواب السابقين والناشطين السياسيين المدانين بأحكام مختلفة في الكويت، والموجودين في تركيا لتتصدر الحديث النيابي والإعلامي مجدداً، عقب انقطاع لفترة وجيزة بعد تأزم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة مؤخراً، وتعثر عقد الجلسة الأخيرة عقب احتجاج نيابي على تحصين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.

وأثيرت القضية مجدداً عقب إعلان أكثر من نائب عزمهم التوجه قريباً إلى تركيا للقاء النائب السابق مسلم البراك والنشطاء المدانين الموجودين هناك في خطوة تهدف لإنهاء هذا الملف الشائك.

وقالت مصادر لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية: ”إن اجتماعاً مصغراً حضره 6 نواب، مساء أمس الأول، اتفقوا خلاله على زيارة البراك ورفاقه، مرجحة أن يضعوا سيناريو جديدا للعفو وإنهاء الملف“.

وأضافت المصادر ”أنه سيتم عقد اجتماع موسع اليوم سيضم من يرغب من مجموعة الـ 16 نائب والمجاميع الأخرى المتفقة على إنهاء هذا الملف، وعلى ضوئه سيحدد الوفد الذي توقعت المصادر أن يضم عدداً كبيراً، وتم تحديد الجمعة المقبلة موعداً مبدئياً للسفر إلى تركيا“.

عهدنا معكم قضية العفو عن الأحرار من ابناء وطني،مساعينا جادة منذ اول يوم عمل في المجلس ومستمرون بالعمل لحل هذه القضية وسأتجه مع الزملاء النواب قريبا الى تركيا للجلوس مع مسلم البراك ورفاقة لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظار فرجه

كنا ولازلنا على العهد باقون#لاتنسى_عهدك #العفو_أولوية — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) May 8, 2021

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه ”برفع الظلم“ عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأصدر الأمير الراحل عفوا خاصا عمن استجاب لهذه الشروط ومن هؤلاء النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

وبدورها، خصت صحيفة ”الراي“ المحلية افتتاحيتها لهذا اليوم للحديث عن هذه القضية، بخطاب تم توجيهه إلى المعارضين والقيادة السياسة في الكويت للدعوة إلى المصالحة وعودة هؤلاء المعارضين وإنهاء هذا الملف الذي طال أمده.

وقال الصحفي والسياسي جاسم بودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ”الراي“ الإعلامية في الافتتاحية: ”إن قضية الموجودين في تركيا طالت وحان أوان إغلاقها، وإن إغلاق هذه الصفحة جزء من مسؤوليات المعارضين“.

وأضاف في جزء الافتتاحية الموجه للقيادة السياسية ”بأن الجميع يتطلّع ويتمنّى أن يتم تحقيق هدف العودة حسب الأصول والأعراف التي وضعتموها وكُلّنا على ثقة بأن المُرونة التي جُبلتم عليها كفيلة بتبديد أيّ عقبات في الصّيغ المقترحة… وأنّ تبديد أيّ عقبة أهون إنسانياً ووطنياً من تعثُّر الملف برمته“.

وأشار في الختام إلى ضرورة استجابة المعارضة للشروط ومنها الاعتذار، قائلاً ”لن يضير الابن الاعتذار من والده بأيّ صيغة أو مقام“.

وتباينت الآراء حول هذه الافتتاحية، بين من انتقد كاتبها والصحيفة ككل واعتبر أن ما ورد فيها ”كلاماً ملغوماً يحمِل فيه المعارضة جزء من المسؤولية“، وبين من اعتبر أنها افتتاحية تؤكد نية السلطة لإنهاء هذا الملف وضرورة التوافق الجماعي لمنع أي اختلاف أو شقاق.

كل الكلام المذكور في مقال جاسم بودي ليس بجديد واغلبه ملغوم والرك على هذه الفقرة فقط :

(( ولن يضير الابن الاعتذار من والده بأيّ صيغة أو مقام)) فهو يريد أن يصور للشعب الكويتي أن الخطأ والتأخير من المهجرين انفسهم بسبب تعنتهم في موضوع الاعتذار‼️ pic.twitter.com/wCHXRuXyKd — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) May 9, 2021

مقال بشأن العفو عن المهجرين في تركيا

بقلم من !!

بقلم جاسم بودي

يلا قاعدين نصدق انكم بادرتوا بطلب العفو عن المهجرين من تلقاء نفسكم فجأة نزلت عليكم روح التسامح pic.twitter.com/RP9NRtaANu — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) May 9, 2021

افتتاحية الراي تؤكد نيّة السلطة الإغلاق ملف العفو والسماح بعودة المنفيين والمهجّرين. مهما كانت طريقة العفو والعودة، أنصح المعنيين وخصوصا المعارضة في تركيا بالتعامل مع الأمر بالتوافق الجماعي منعا لأي اختلاف أو انشقاق بينهم وهو ما تتمناه السلطة وما لا يريده الشعب.#العفو_أولوية — عبدالهادي الجميل (@AbdulHadiAlgmil) May 9, 2021

ومن غير الواضح إن كان هذا التحرك النيابي الجديد سيأتي بنتيجة أم أنه سيتعرقل، حيث سبق أن كشفت مصادر في آذار/ مارس الماضي عن تحرك رسمي داخل البلاد ومفاوضات بين الحكومة والمعارضة لإنهاء ملف العفو الخاص عن بعض القضايا.

ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمان سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة. ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.