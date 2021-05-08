قناة عبرية: رسائل بين إسرائيل وقطر لاحتواء التصعيد مع حماس

كشفت قناة ”ريشت كان“ العبرية تفاصيل رسائل بين إسرائيل وقطر لاحتواء التصعيد مع حركة حماس، وذلك في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها قطاع غزة والتهديدات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

وقالت القناة: إن ”هناك تبادلا للرسائل منذ نهاية الأسبوع الماضي بين تل أبيب والدوحة، وبشكل خاص بين رئيس الموساد يوسي كوهين والسفير القطري محمد العمادي“، لافتةً إلى أن ”الهدف منها هو الحفاظ على الهدوء على الجبهة الجنوبية“.

הסלמה ביטחונית: חילופי מסרים בין ישראל לקטר, המקורבת לחמאס, בניסיון למנוע התלקחות. ארגון הטרור נמנע מירי רקטות מאסיבי ובונה מדרגות הסלמה. @galberger עם הפרטים#חדשותהשבת pic.twitter.com/pCevFfdpGr — כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2021

وأوضحت القناة العبرية أن ”هذه الرسائل كانت سبباً في دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة ليلة الخميس الجمعة الماضية“، مشيرةً إلى أن ”حماس أوقفت هجوماً صاروخياً من قطاع غزة على خلفية أحداث القدس الأخيرة“.

وأشارت القناة إلى أن الجهات المقربة من حماس تبذل جهوداً لمنع تحول أحداث القدس إلى جولة تصعيد في غزة، في حين تؤكد التقديرات الإسرائيلية أن ”خطاب الرئيس الفلسطيني الذي ألقاه الجمعة بشأن القدس ألقي على مضض“.

وتابعت القناة العبرية: ”لقد جر عباس لهذا الفعل دون خيار؛ لأن هذا ما يتوقعه الشارع منه كقائد، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني يخشى أن ينزل سكان الضفة الغربية بأعداد كبيرة إلى الشوارع، ويكون هناك تصعيد عام وفقدان للسيطرة ”.

الجدير ذكره أن مصادر فلسطينية أعلنت إصابة عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، يوم السبت، خلال مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن ثلاثة شبان على الأقل أصيبوا بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين، الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتوافد المئات من الشبان الفلسطينيين لمنطقة الحدود الشرقية جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات أشعلوا خلالها الإطارات المطاطية، ضمن ما يُعرف بمسيرات ”الإرباك الليلي“ للجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة.

وكانت وحدات شبابية في قطاع غزة أعلنت، مساء الجمعة، استئناف فعاليات إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع، وعودة المسيرات الليلية على حدود غزة، بعد إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى، الجمعة.