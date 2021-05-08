قطر تجمد حسابات وأموال شخصين من العائلة الحاكمة

تداول نشطاء على تويتر، وثيقة لقرار أصدره النائب العام في قطر، يقضي بتجميد حسابات شخصين من العائلة الحاكمة، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين، من بينهم وزير المالية المعتقل علي شريف العمادي.

وجاء في القرار المتداول، تجميد حسابات وأموال عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني؛ بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شبهة فساد مالي.

ولم يتسن لـ إرم نيوز التأكد من الوثيقة المتداولة.

ويوم الخميس الماضي، أصدر النائب العام في قطر، أمرا بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن ”النائب العام أمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة“.

ومثل إعلان القبض على وزير المالية علي شريف العمادي مفاجأة من المرجح أن تهز الأوساط المالية والاقتصادية في الدولة الخليجية.