وزير خارجية قطر: على دول الخليج وإيران الاتفاق على صيغة للحوار

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن دول الخليج العربية وإيران بحاجة للاتفاق على صيغة لتبديد بواعث القلق، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ولقطر علاقات جيدة مع النظام الإيراني، كانت من بين العوامل التي دفعت الرياض وحلفاءها العرب لقطع كل العلاقات مع الدوحة عام 2017، فيما عُرف بالأزمة الخليجية، التي انتهت بمصالحة في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: ”المنطقة بحاجة للشعور ببعض الاستقرار، وبحاجة إلى أن يسعى كل اللاعبين في المنطقة من أجل حوار لتخفيف حدة كل هذه التوترات“.

وأضاف الوزير القطري في تصريح لوكالة رويترز للأنباء: ”أنا واثق أنه إذا جلست كل هذه الأطراف معا فسيكون لهذا الأمر أثر كبير على الاستقرار الإقليمي“.