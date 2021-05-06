وزير خارجية قطر يعلق على اعتقال وإقالة علي شريف العمادي

علق وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الخميس، على اعتقال وإقالة وزير المالية في بلاده، علي شريف العمادي، بتهم فساد.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعفى وزير ماليته علي شريف العمادي، بعد صدور قرار قبض بحقه إثر اتهامه في قضايا فساد.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، كما يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة رويترز: إن ”التحقيق يتعلق بمهام علي شريف العمادي وزيرا للمالية، وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك“.

وأضاف وزير الخارجية: ”ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر.. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا“.

وتابع ابن عبد الرحمن: ”الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وفي صندوق الثروة السيادي“، غير أنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجري في الوقت الحالي.

ومثّل الإعلان عن أمر القبض على وزير المالية القطري مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مجلة ”ذا بانكر“ التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية كانت اختارته أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2021، وهو ما تم الاحتفاء به حينها في وسائل الإعلام القطرية.

وأثار القرار ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي بين من اعتبره ”خطوة تظهر جدية قطر في تبني الشفافية وحكم القانون مع الجميع“، ومن حذر من أنه قد يكون ”مجرد تصفية حسابات داخلية“، خاصة أن النائب العام القطري نفسه علي بن فطيس المري تحوم حوله شبهات فساد مالي كانت قد أثارتها سابقا وسائل إعلام غربية.