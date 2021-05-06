أمير قطر يقيل وزير ماليته علي شريف العمادي المتهم في قضايا فساد

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء اليوم الخميس، بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعفى وزير ماليته، علي شريف العمادي، بعد اتهامه في قضايا فساد.

وفي وقت سابق اليوم قالت الوكالة إن النائب العام في قطر، أصدر أمرا بالقبض على علي شريف العمادي، بتهمة ارتكاب ”جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، شملت الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة“.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أمير البلاد ”أصدر أمرا أميريا بإعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وكلف علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال وزير المالية إضافة إلى مهام منصبه“.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية. #قناhttps://t.co/ob8LSu7Bqq pic.twitter.com/HZ2xIoCB58 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021

تساؤلات

ومثل الإعلان عن أمر القبض على وزير المالية القطري مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مجلة بريطانية كانت اختارته قبل مدة قصيرة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط.

وألقى قرار النائب العام بظلال من الشك حول المعايير المتبعة من قبل مجلة ”ذا بانكر“ التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، والتي اختارت في شهر يناير الماضي، علي شريف العمادي أفضل وزير مالية لعام 2021، وهو ما تم الاحتفاء به حينها في وسائل الإعلام القطرية.

وقال مراسل قناة CNBC عربية في الدوحة معمر عواد، أن هذا الأسلوب غير مسبوق في قطر، حيث لم يسبق أن صدر في البلاد قرار على هذا النحو، وتم بثه في وسائل الإعلام الرسمية وبهذه الأوصاف وبحق مسؤول نافذ كان يتولى مفاصل رئيسية في القطاع المالي القطري تتجاوز وزارة المالية.

ويثير مثل هذا التحول التكهنات فقد تباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بالقرار باعتباره تعزيزا لمحاربة الفساد، وخطوة تظهر جدية قطر في تبني الشفافية وحكم القانون مع الجميع، بينما حذر معلقون آخرون من أن القرار قد يكون مجرد تصفية حسابات داخلية، خاصة أن النائب العام القطري نفسه علي بن فطيس المري تحوم حوله شبهات فساد مالي كانت قد أثارتها سابقا وسائل إعلام غربية.