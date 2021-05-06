ردود فعل واسعة بعد القبض على وزير مالية قطر علي العمادي بتهم فساد

خطفت الأنباء الواردة من قطر، اليوم الخميس، أنظار مواطني البلد الخليجي الثري، وتجاوزت ردود الفعل على الإعلان عن القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بتهم فساد، حدود الدوحة لتشمل دولاً أخرى بالنظر لدور ذلك البلد الصغير خارج الحدود.

وفاجأت الدوحة الجميع، بإعلان القبض على العمادي الذي يتولى منذ العام 2013، منصبه في الوزارة المسؤولة عن إدارة وتوزيع ثروة ضخمة تجنيها قطر من موارد الطاقة التي تمتلكها، خاصةً كميات الغاز الهائلة.

ورغم القيود المفروضة على القطريين في تناول قضايا الرأي العام، فإن كثيرا من القطريين دونوا مواقفهم الشخصية من قرار القبض على الوزير العمادي، الحدث غير المسبوق في تاريخ البلاد محدودة عدد السكان.

وتوقع مغردون قطريون في تويتر، أن القبض على العمادي، هو بداية لحملة مكافحة فساد أكبر ستطال مسؤولين آخرين متورطين بقضايا مماثلة، فيما حضرت السخرية عند فريق آخر استشهد بالثناء الذي كتبته وسائل الإعلام القطرية في الفترة الماضية عن الوزير العمادي، قبل أن يشكك قرار القبض عليه، في مصداقيتها.

وكتب المدون القطري، حمد القحطاني، في تعليق توقع فيه ألّا يقف قرار القبض بتهم الفساد عند العمادي، وقد يطال وزراء آخرين، وكتب قائلاً ”كل واحد يسنع وزارته .. #احم_احم“.

https://twitter.com/hamdanqtr55500/status/1390281383319412744?s=20

وقال المدون القطري علي الشهواني، في تلميح صريح لإمكانية تورط وزراء ومسؤولين آخرين بقضايا فساد، ”و نعيد .. و نكرر .. طق .. طق .. منهو ؟ بشوت مستعملة للبيع .. بشوت مستعملة للبيع ..“، في إشارة للرداء الذي يرتديه المسؤولون في قطر.

https://twitter.com/alialhajri/status/1390285980893073409?s=20

وبينما وجد الوزير المتهم بالفساد من يدافع عنه، فإن تاريخ الإعلان عن توقيف العمادي أثار بدوره شكوكا عن وجود كثير من الأسرار فيما جرى.

وكتب أحد المغردين القطريين قائلاً في ذلك السياق ”المشكلة أن الخبر جاء في الساعة ٢ من يوم الخميس، وهو آخر أيام الأسبوع وبداية لعطلة طويلة بسبب العيد.. يعني لازم ننتظر أسبوعين حتى تظهر الحقيقة“.

https://twitter.com/mohd8205/status/1390313750641713152?s=20

وحضر خالد الهيل، المعارض القطري البارز المقيم خارج البلاد، بين المعلقين على توقيف الوزير، وكتب قائلاً ”ماهو مصير دولة يحكمها شخص مصاب بجنون العظمة؟ عقليته تجمع بين الطفولية والدكتاتورية معا.. الله يعين أهل قطر عليك، تميم اليوم يتخبط ويحاول أن ينتقم من اضعف المقربين له مع ان التسريبات من داخل بيت الحكم، وفي قطر تحديدا لايتم التشهير ليش الان“.

https://twitter.com/khalidalhaill/status/1390308105280499716?s=20

وكتب أحد المغردين القطريين ساخراً من صور تكريم حظي به الوزير العمادي مؤخراً، واحتفت به الصحف المحلية ”الحين هو اوكي ولا مب اوكي #احم_احم“.

https://twitter.com/50555×1/status/1390286133209313283?s=20

ولم تتوقف ردود الفعل على الإعلان الرسمي القطري عن التحقيق في قضايا فساد، عند القطريين، حيث حضر مدونون عرب من الدول الخليجية المجاورة التي أعادت مؤخرا علاقاتها مع قطر بعد قطيعة طويلة بسبب سياسة الدوحة الخارجية.

وقال الكاتب السعودي، فهد ديباجي، في تعليق على توقيف الوزير ”اللقب طار مع الريح وربما رياح التغيير ..“، في إشارة لإمكانية حدوث تغيير أكبر في الحكومة القطرية إذا ما امتد قرار القبض ليشمل وزراء آخرين.

https://twitter.com/fahddeepaji1/status/1390286544225935364?s=20

وأشار الكاتب الإماراتي، جمال الحربي، للتناقض الذي يحمله قرار القبض على الوزير العمادي بعد فترة قصيرة من التكريم والاحتفاء الذي ناله كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وفق مجلة ”ذا بانكر“ التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية.

وكتب الحربي في ذلك السياق ”بالأمس الإعلام القطري جعل منه أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط .. واليوم تم القبض عليه بتهم الفساد والإضرار بالمال وإساءة استعمال السلطة..كيف .؟! #قطر“.

https://twitter.com/JALHARBISKY/status/1390274440559271939?s=20

واختارت مغردة تدعى علياء، السخرية من الإعلام القطري، بما في ذلك قناة ”الجزيرة“ التي اكتفت بالبيان الرسمي فقط حول القبض على الوزير، مشيرةً لتغطية القناة لحملة مكافحة الفساد الكبيرة في السعودية العام 2017، عندما شككت بدوافع الحملة التي طالب وزراء وأمراء ورجال أعمال.

وكتبت علياء في ذلك السياق “ لما سمو الأمير محمد بن سلمان قام بحملة لمكافحة الفساد قالت قناة الجزيرة: إن الهدف التخلص من هؤلاء خوفا من الانقلاب، اليوم تم اعتقال وزير المالية القطري بسبب الفساد وقناة الجزيرة على الصامت #احم_احم“.

https://twitter.com/a_5_li/status/1390284893775704065?s=20

واستخدمت قطر ثروتها الكبيرة في دعم طموحات سياسية لقادتها، حيث ساندت حكومات دول وجماعات سياسية، بينها جماعة ”الإخوان المسلمين“، المصنفة ”إرهابية“ في السعودية والإمارات، وأنفقت مبالغ طائلة لدعم ذلك التوجه الذي أغضب جيرانها الخليجيين، وقاد لخلاف عميق بين الطرفين.

ومن غير الواضح أن كان القبض على الوزير العمادي والقضايا التي يواجهها، تشمل أموالاً تتعلق بدعم تلك السياسة الخارجية للدوحة، حيث مولت قطر جماعات سياسية ومنصات إعلامية ودعمت حكومات عربية في أعقاب الربيع العربي العام 2011.