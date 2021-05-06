من هو وزير المالية القطري علي شريف العمادي؟

جاء الإعلان الرسمي عن إصدار النائب العام في قطر، اليوم الخميس، أمرا بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بمثابة مفاجأة من المرجح أن تهز الأوساط المالية والاقتصادية في الدولة الخليجية.

وفور الإعلان عن هذا الإجراء القضائي النادر في الدولة الخليجية الغنية، توجهت الأنظار لمعرفة السيرة المهنية والشخصية للوزير الذي يتولى واحدة من أكثر الحقائب الوزارية حساسية وأهمية، فمن هو علي العمادي؟.



يشغل علي شريف العمادي وزارة المالية القطرية، منذ حزيران/ يونيو عام 2013.

ووفقا لسيرة الوزير المتهم، بحسب ما جاء في موقع الاتصال الحكومي لدولة قطر، والذي لم يحدث حتى اللحظة، فإن العمادي يتولى مناصب رفيعة أخرى إلى جانب توليه وزارة المالية، إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

كما يشغل العمادي، وهو في العقد الخامس من عمره، منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.



وفي العام 2018، عُين العمادي نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وهو كذلك عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.

ويحمل وزير المالية المتهم شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما جاء في موقع الاتصال الحكومي، فإن العمادي كان يتولى كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها: ”وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية“، و“إعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها“، و“إعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام“.



وحظي الوزير القطري، على مدى سنوات، بمديح استثنائي من وسائل الإعلام في بلاده؛ نتيجة ”سياساته المالية الناجحة“، حسب تعبير تلك الوسائل.

وتغنت جريدة الوطن القطرية، مطلع العام الجاري، بحصول العمادي على لقب أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجلة ”ذا بانكر“، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية.

وبحسب ”الوطن“، فإن العمادي حاز هذا اللقب نتيجة ”نجاح السياسات المالية التي أقرتها دولة قطر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا“.

ونقلت الوطن عن ”ذا بانكر“ قولها، إن العمادي ”لعب دورا كبيرا في هندسة السياسات المالية والنقدية، والتي حولت التحديات إلى فرص، وأكسبت الاقتصاد القطري مناعة قوية، وقادته لمجموعة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية“.

واللافت أن الوزير القطري كان أول مسؤول رفيع المستوى يزور القاهرة، مطلع العام الجاري، منذ الأزمة الخليجية 2017.

ووفقا للتقارير، آنذاك، شارك وزير المالية القطري خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق ”سانت ريجيس“ على كورنيش نيل القاهرة، والمملوك لشركة الديار القطرية.

وكان النائب العام في قطر أصدر، في وقت سابق اليوم الخميس، أمرا بالقبض على شريف العمادي.

وجاء أمر القبض على وزير المالية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”قنا“؛ بعد ”الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، وسؤال الوزير عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وتمثلت تلك الجرائم في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.