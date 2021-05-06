ماذا وراء القبض على علي شريف العمادي وزير المالية القطري ؟

مثل الإعلان عن توجيه النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مجلة بريطانية كانت اختارته قبل مدة قصيرة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط.

ويلقي قرار النائب العام القطري بظلال من الشك حول المعايير المتبعة من قبل مجلة ”ذا بانكر“ التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، والتي اختارت في شهر يناير الماضي، علي شريف العمادي أفضل وزير مالية لعام 2021، وهو ما تم الاحتفاء به حينها في وسائل الإعلام القطرية.

وسيمثل قرار النائب العام القطري إحراجا وفضيحة للمجلة بعد تحول ”الوزير الأفضل“ إلى قفص الاتهام بتهم الفساد.

ونقل مراسل قناة CNBC عربية في الدوحة معمر عواد، أن هذا الأسلوب غير مسبوق في قطر، حيث لم يسبق أن صدر في البلاد قرار على هذا النحو، وتم بثه في وسائل الإعلام الرسمية وبهذه الأوصاف وبحق مسؤول نافذ كان يتولى مفاصل رئيسية في القطاع المالي القطري تتجاوز وزارة المالية. وكان يجري في السابق التعتيم الرسمي على قضايا فساد المسؤولين، وحتى لو تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها إلا أنه لا يتم الإعلان عنها بهذا الشكل الرسمي.

ويثير مثل هذا التحول التكهنات فقد تباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بالقرار باعتباره تعزيزا لمحاربة الفساد، وخطوة تظهر جدية قطر في تبني الشفافية وحكم القانون مع الجميع، بينما حذر معلقون آخرون من أن القرار قد يكون مجرد تصفية حسابات داخلية، خاصة أن النائب العام القطري نفسه علي بن فطيس المري تحوم حوله شبهات فساد مالي كانت قد أثارتها سابقا وسائل إعلام غربية.

ومن المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل حول هذه القضية الجدلية في قطر خلال الساعات القادمة.

وأصدرت النيابة العامة القطرية، أوامر للأجهزة الأمنية بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية تهم فساد متعددة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك #قطر الوطني.