القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي بتهم فساد

أصدر النائب العام في قطر، اليوم الخميس، أمرا بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.

وجاء أمر القبض على وزير المالية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”قنا“؛ بعد ”الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، وسؤال الوزير عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وتمثلت تلك الجرائم في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة“.

كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.