تقرير: 3 وفود أمريكية في الشرق الأوسط لضمان عدم التصعيد و"إبقاء درجة حرارة المنطقة منخفضة"

وصفت شبكة ”أكسيوس“ الأمريكية ازدحام الشرق الأوسط هذا الأسبوع بثلاثة وفود أمريكية من الحزب الديمقراطي، بأنه جهد مترادف استهدف ”الحث ّعلى خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية مع إيران وتركيا وقطر، وذلك بهدف واحد فقط هو إبقاء درجة الحرارة منخفضة في المنطقة“.

ونقلت “ أكسيوس“ هذه المعلومة عن ”مسؤول عربي مطلع على تلك المحادثات“.

وأضافت الشبكة أن أهمية هذا المشهد تتمثل في كون الشرق الأوسط ليس محور تركيز رئيسي للسياسة الخارجية لبايدن، التي تعطي الأولوية لـ“تحجيم“ برنامج إيران النووي مرة أخرى“، وتجنب أي أزمات أخرى من شأنها حرف الانتباه بعيدًا عن التحديات الرئيسية مثل الصين وروسيا.

الوفود الأمريكية الثلاثة التي زارت المنطقة هذا الأسبوع وأشار لها التقرير، شملت مسؤولين كبارا في إدارة بايدن، ووفدين من مجلس الشيوخ.

وقد ضم وفد الإدارة الحكومية مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وزار الوفد الإمارات والأردن والسعودية، ومن المتوقع أن يزور مصر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، قام السيناتوران الديمقراطيان كريس كونز وكريس فان هولين بزيارة المنطقة، والتقيا في أبو ظبي ولي العهد نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

كما زار السيناتور كريس مورفي الأردن وسلطنة عمان وقطر، وانضم إلى مسؤولي الإدارة يوم الاثنين لتناول العشاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولو إدارة بايدن للمملكة.

ونقل مراسل أكسيوس في تل أبيب قول مورفي له إن الاجتماع في الأردن استهدف ”إظهار التزام الولايات المتحدة بشريك كانت تجاهلته إدارة ترامب“، حسب وصفه.

وأضاف مورفي في حديثه لـ“اكسيوس“ أن ”رسالتنا الرئيسية هي أننا نريد تقليل التوترات في المنطقة.

وفيما يتعلق باليمن، قال مورفي إنه ومسؤولي إدارة بايدن يناقشون كيفية المضي قدمًا في الاقتراح السعودي لوقف إطلاق النار، والضغط على المتمردين الحوثيين لقبوله.