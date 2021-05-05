أمير الكويت: لن نسمح بزعزعة استقرار البلاد وأزمة كورونا تتطلب التفهم والصبر

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن الدولة لن تسمح لأي كان أن يزعزع أمن واستقرار البلاد، من خلال نشر دعوات مغرضة ھدفھا المس بالوحدة الوطنية، قائلًا إن“الكویت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان أن یزعزع أمنھا واستقرارھا“.

وشدد على أن الوحدة الوطنیة“ھي المصدر والسبیل الذي اتخذه الأجداد والآباء، وسطروا به أروع التضحیات للحفاظ على ھذا الكیان الغالي، وسنظل -بإذن الله تعالى- صفًا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات ھذا الوطن، وحمایة مقدراته“.

وأوضح أن التعاون بین سلطات ومؤسسات الدولة ھو الأساس لأي عمل وطني ناجح، والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقیقًا للتطلعات‎.

#أمير_الكويت #نواف_الأحمد_الصباح: لن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمن البلاد واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة #الكويت pic.twitter.com/3kOLYMKgTk — إرم نيوز (@EremNews) May 5, 2021

وجاء ذلك في كلمة وجهها أمير الكويت، الأربعاء، لشعبه، وبثتها وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلًا فيها الله أن يحفظ الكویت آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمین.

وفي سياق آخر، أشار أمير الكويت إلى أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، وقال: ”عشنا جمیعًا طوال أكثر من عام ظروفًا استثنائیة استدعت الحیطة والحذر جراء تفشي وباء كورونا الذي اجتاح العالم، وأثر على كافة الأصعدة، الأمر الذي یتطلب المزید من التفھم والصبر في التعامل مع تداعیات تلك الجائحة“، داعیًا الجمیع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحیة.

وأشاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالعاملین في الصفوف الأمامیة، والمتطوعین في كافة القطاعات من المواطنین والمقیمین.

وأكد أنهم“حملوا على كاھلھم طوال ھذه الفترة مھمة التصدي لوباء كورونا في البلاد، معرضین أنفسھم وحیاتھم للخطر في سبیل مواجھة ھذه الجائحة، ومتخذین أفضل الإجراءات الوقائیة والعلاجیة من منظمة الصحة العالمیة لمجابھة ھذا الفیروس الفتاك، ومتسلحین في ذلك بالروح الوطنیة العالیة.