تونس.. الغنوشي يبدأ زيارة إلى قطر وسط غموض حول أهدافها

بدأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم الأربعاء، زيارة إلى قطر وسط غموض حول أهدافها وغاياتها، التي تم التكتم عليها من قبل قيادات الحركة.

وجرى تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي كان مقررا اليوم، إلى يوم الجمعة، بسبب زيارة الغنوشي إلى قطر.

وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، يوم الثلاثاء، في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، بكشف خفايا زيارة الغنوشي، بعد تداول معلومات بشأنها، في الاجتماعات السياسية الضيقة.

وقال المستشار السياسي لرئيسة حركة النهضة رياض الشعيبي، في تصريحات لصحيفة ”الشارع المغاربي“ المحليّة، إن ”زيارة الغنوشي إلى قطر تستغرق 48 ساعة“، مؤكدا أنها زيارة خاصة لقضاء شؤون شخصية واجتماعية“.

ويرجح مراقبون أن يكون رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد ”اختار زيارة قطر، بحثا عن تمويلات جديدة لمعالجة الوضع المتردي للاقتصاد التونسي، وذلك بعد فشل وفد حكومي في وقت سابق، في إقناع قطر بالحصول على قروض جديدة، وجدولة ديون سابقة“.

في سياق آخر، رجحت تقارير محلية، أن ”زيارة الغنوشي، تندرج في سياق تباحث مستقبل العلاقة بين حركة النهضة، وحواضن التيارات الإسلامية، وقطر، في ظلّ التغييرات الإقليمية“.

وتوقعت التقارير نفسها، أن تنعكس بنود المصالحة الخليجية على علاقة العديد من الحركات الإسلامية مع الأنظمة التي تكن لها الولاء، ومن بينها حركة النهضة المدعومة أساسا من المحور التركي القطري.