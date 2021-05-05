الشيخ جابر المبارك يشكو نجل رئيس محكمة الوزراء للنيابة العامة

كشفت صحيفة كويتية عن تقديم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك المحجوز احتياطياً على ذمة قضية ”صندوق الجيش“ بلاغاً ضد يوسف بدر الصرعاوي نجل رئيس محكمة الوزراء، ”بسبب تغريدات اعتبرها المبارك مسيئة له وتتضمن قذفا وسبا، حيث ربط بينها وبين الإجراءات المتخذة بحقه في قضية صندوق الجيش“.

وقالت صحيفة ”القبس“ نقلاً عن مصادر لم تسمها: ”إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال يوم الثلاثاء البلاغ المقدم من الشيخ جابر ليتخذ مساره بالتحقيق“.

وأوضحت المصادر ”أن الشيخ جابر ومحاميه استندوا في الشكوى إلى تغريدات أخرى بمواقع التواصل دخلت على خط تحرض يوسف الصرعاوي على عدم التوقف عن الكتابة، وذلك انتقاماً منه لما أسموه بمواقف سابقة اتخذها المبارك ضد أفراد من عائلة الصرعاوي أثناء رئاسته لمجلس الوزراء“.

وأشارت المصادر إلى ”اعتقاد المبارك أن تكون تغريدات الصرعاوي ألقت بظلالها على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقه بقضية صندوق الجيش ومنها قرار حبسه ومنعه من السفر“.

ولم تكشف الصحيفة عن مضمون التغريدات المتهم على إثرها الصرعاوي، في حين أفاد حساب ”شاهين سناب“ الشهير أن التغريدات المقصودة ”تم تدوينها قبل 7 سنوات، وجريمة الإساءة سقطت بالتقادم“.

المستاء يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الرمق الأخير، اتجه لتحوير القضية الى خلاف شخصي بينه وبين القاضي، فاشتكى ابنه مدعياً اساءته له .! وشاهين يؤكد أن التغريدات لابن المستشار قبل 7سنوات ، وجريمة الإساءة سقطت بالتقادم وفقاً لقانون المرئي والمسموع الذي حدد مدة التقادم بـ 3سنوات .! pic.twitter.com/7rBPuhSfAV — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وزعم الحساب المحلي ”أن غاية الشيخ جابر المبارك من هذه الشكوى تحوير القضية إلى خلاف شخصي بينه وبين القاضي“، وهي إدعاءات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

وكانت محكمة الوزراء قد رفضت بجلستها التي عُقدت يوم 27 نيسان/ إبريل الماضي إخلاء سبيل المتهمين في قضية ”صندوق الجيش“، بمن فيهم الشيخان جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقاً، وحجزت القضية للنظر فيها يوم 18 أيار/ مايو الجاري.

ولم يحضر الشيخ جابر المبارك الجلسة حينها لوجوده في المستشفى بسبب وعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وأمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.