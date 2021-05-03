أنباء عن توجه وزير العدل الكويتي عبد الله الرومي لتقديم استقالته

كشفت مصادر حكومية في الكويت عن إبداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبد الله الرومي رغبته بتقديم استقالته من منصبه في الحكومة التي تم تشكيلها مطلع آذار/ مارس الماضي.

وقالت المصادر التي وُصفت بالرفيعة لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية: ”إنه من المتوقع أن يتم قبول الاستقالة من الحكومة“، دون الكشف عن أسباب هذه الاستقالة.

عاجل | مصادر حكومية لـ"الأنباء": نعتقد أن استقالة عبدالله الرومي "راح يتم قبولها" https://t.co/iW2FgaXYNU pic.twitter.com/te3oGCHrEl — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) May 2, 2021

وتأتي هذه الأنباء عقب أسبوعين من تداول أنباء عن توجه وزيري سيادة لتقديم استقالتهم من حكومة الشيخ صباح الخالد ”لانسداد الأفق السياسي في التعاون بين السلطتين“، وهو ما تم نفيه رسمياً آنذاك.

وتخيم حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين منذ انتخابات مجلس الأمة الحالي، حيث اتهم نواب المعارضة رئيس الحكومة بعدم التعاون معهم باختيار وزراء حكومته ما تسبب بصدام مبكر بينهم دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.

واستمرت حالة التوتر والصدام بعد تشكيل الحكومة الثانية حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسياً وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.

وقبل أيام، رفضت الحكومة حضور جلسة مجلس الأمة بسبب جلوس نواب المعارضة على مقاعدهم في خطوة تصعيدية جديدة منهم اعتبرتها الحكومة سبباً بتعطيل أعمال المجلس ومخالفة لأعراف مجلس الأمة.