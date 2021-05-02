وزير الخارجية السعودي يصل مسقط في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العاصمة العمانية مسقط، يوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال بن فرحان، نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

وكان بن فرحان زار الإمارات أمس السبت، والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ”العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين“، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).