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ولي عهد أبوظبي يبحث مع البرهان تعزيز التعاون بين الإمارات والسودان
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 21:44 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 22:30 GMT

ولي عهد أبوظبي يبحث مع البرهان تعزيز التعاون بين الإمارات والسودان

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الجمعة، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، سُبُل

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المصدر: فريق التحرير

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الجمعة، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، سُبُل دعم العلاقات بين الإمارات والسودان وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تبادل الشيخ محمد بن زايد والبرهان خلال الاتصال ”التهاني بشهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين والشعبين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار“.

وتناول الاتّصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافةً إلى تطوُّرات جائحة فيروس كورونا، وجهود مُواجهتها في البلدين.

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