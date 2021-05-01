ولي عهد أبوظبي يبحث مع البرهان تعزيز التعاون بين الإمارات والسودان

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الجمعة، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، سُبُل دعم العلاقات بين الإمارات والسودان وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تبادل الشيخ محمد بن زايد والبرهان خلال الاتصال ”التهاني بشهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين والشعبين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار“.

وتناول الاتّصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافةً إلى تطوُّرات جائحة فيروس كورونا، وجهود مُواجهتها في البلدين.