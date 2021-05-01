برلماني كويتي سابق يثير الجدل بمقارنته وضع بلاده الحالي بزمن الصحابة

أثار عضو مجلس الأمة الكويتي سابقاً الدكتور عبد الرحمن الجيران، عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية، جدلاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مقارنة مثيرة له بين الزمن الحالي وزمن الصحابة، وإشادته بوضع بلاده والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.

وأشار الدكتور الجيران إلى فقدان الصحابة لبعض النعيم الذي يعيشه الكويتيون، حيث قال: ”احمدوا الله بأن هيئ لكم دوله ترعاكم من المهد إلى اللحد توفر التموين والتعليم وتبني لك المسجد والبيت والجمعية والمستوصف والجسور وتعبّد لكم الطرق وتوصل لك الكهرباء والماء بسعر لا نظير له في العالم فلم يره حتى بعض كبار الصحابه رضي الله عنهم مثل هذا النعيم فاللهم اتمم علينا نعمتك“.

احمدوا الله بأن هيئ لكم دوله ترعاكم من المهد إلى اللحد توفر التموين والتعليم وتبني لك المسجد والبيت والجمعية والمستوصف والجسور وتعبّد لكم الطرق وتوصل لك الكهرباء والماء بسعر لانظير له في العالم

فلم يره حتى بعض كبار الصحابه رضي الله عنهم مثل هذا النعيم

فاللهم اتمم علينا نعمتك — د.عبدالرحمن الجيران (@DrAljeeran) May 1, 2021

وتسببت هذه التدوينة من الدكتور الجيران بجدل بين عدد كبير من النشطاء والأكاديميين الذين شنوا هجوماً لاذعاً ضده، واعتبروا أن حديثه هو ”دفاع عن الفساد والطغيان السياسي ونوع من الدعاية السياسية لنفسه“، مستنكرين في الوقت ذاته إقحام الصحابة بهذا الشأن.

ورد الدكتور أنور الرشيد على مقارنة الجيران، مطالباً إياه بالتحدث والإشارة إلى قضايا الفساد كذلك.

وماذا عن الفساد الذي نراه وتراه يامولانا

إلا يستحق كلمة منك!!!؟

فأهل الكويت من أكثر الشعوب حمداً شكرا وتديناً بشهادتك أنت — أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) May 1, 2021

وقال الناشط حمد الهدلق: ”نحمد الله وحده في هذا النعيم الذي نحن فيه ونسأل الله العظيم ان يديمها نعمه وان يحفظها من الزوال لكن يا دكتور هل يجب ان نسكت عن الفساد و الظلم والطغيان السياسي هل هذه هي اوامر الله ؟ ام نسعى للإصلاح ؟ لدوام النعمه يجب دحر الفساد وتغيير المنكر“.

نحمد الله وحده في هذا النعيم الذي نحن فيه ونسأل الله العظيم ان يديمها نعمه وان يحفظها من الزوال لكن يا دكتور هل يجب ان نسكت عن الفساد و الظلم و الطغيان السياسي هل هذه هي اوامر الله ؟ ام نسعى للإصلاح ؟ لدوام النعمه يجب دحر الفساد و تغيير المنكر — حمد الهدلق 🇰🇼 𝔥𝔞𝔪𝔞𝔡 𝔞𝔩𝔥𝔞𝔡𝔩𝔞𝔮 (@alhadlaq) May 1, 2021

ووصف المحامي سالم الصانع المقارنة التي أجراها الدكتور الجيران بـ“السخيفة“، قائلاً: ”دكتور اجد من السخافه مقارنه عصر الصحابة رضوان الله عليهم بالعصر الحالي.. من قال لك ان الناس لا تحمد ربها على النعم.. سؤال هل تريدنا ان نسكت عن الفساد المستشري في جميع قطاعات الدولة.. الساكت عن الحق شيطان اخرس.. هل تريدنا ان نكون شياطين خرس“.

دكتور اجد من السخافه مقارنه عصر الصحابة رضوان الله عليهم بالعصر الحالي … من قال لك ان الناس لا تحمد ربها على النعم …، سؤال هل تريدنا ان نسكت عن الفساد المستشري في جميع قطاعات الدولة …، الساكت عن الحق شيطان اخرس …، هل تريدنا ان نكون شياطين خرس ⁉️⁉️ — المحامي سالم الصانع (@9ane3) May 1, 2021

ويأتي حديث الدكتور الجيران في الوقت الذي تعيش فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية حالة من التوتر وعدم التوافق وتراشق الاتهامات، فضلاً عن نظر القضاء الكويتي لعدة قضايا اعتداء على أموال عامة متهم فيها وزراء سابقون وشيوخ.

ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بجميع أنواعه بشكل مستمر.