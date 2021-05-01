محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، بقصر الشاطئ في أبوظبي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، حسب وكالة أنباء الإمارات.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. pic.twitter.com/giLqMtqrWL — UAE Embassy KSA (@UAEEmbassyKSA) May 1, 2021

كما ناقش الشيخ محمد ووزير الخارجية السعودي آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

وحضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقد حضر اللقاء من الجانب السعودي تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعبدالرحمن الداوود مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي.