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محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 16:39 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 18:00 GMT

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، بقصر الشاطئ في أبوظبي، وزير خارجية المملكة العربية

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المصدر: فريق التحرير

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، بقصر الشاطئ في أبوظبي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، حسب وكالة أنباء الإمارات.

كما ناقش الشيخ محمد ووزير الخارجية السعودي آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

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وحضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقد حضر اللقاء من الجانب السعودي تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعبدالرحمن الداوود مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي.

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