"التمييز الكويتية" تحيل طعون بدر الداهوم إلى النيابة العامة

أحالت محكمة التمييز الكويتية، طعون بدر الداهوم بشأن تفسير قرار عودته وإسقاط عضويته كنائب، إلى النيابة العامة؛ لإبداء الرأي فيها، بحسب صحيفة الراي المحلية.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت، قررت في 14 مارس الماضي، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم، في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين؛ وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة عليه، إذ أشار الطاعنون إلى صدور حكم سابق على الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية، وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وحكمت المحكمة ”ببطلان إعلان فوز المطعون ضده بدر الداهوم، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة؛ لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه“.

وتصدر الداهوم المشهد النيابي، منذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي، حيث بات من قيادات النواب المعارضين، الذين حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة، ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.