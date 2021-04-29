وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت الخميس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور اليوم الخميس دولة الكويت للقاء كبار المسؤولين فيها.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن خطيب زاده قوله، إن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيصل اليوم الكويت ويلتقي مع مسؤولين كويتيين خلال الزيارة، وسيبحث القضايا الثنائية، فضلا عن التطورات في المنطقة“، دون الخوض في التفاصيل.

وكان ظريف بدأ جولته بالمنطقة بزيارة العاصمة القطرية الدوحة الأحد الماضي، وبعدها توجه إلى العراق ف زيارة استغرقت يومين، ويوم أمس زار ظريف العاصمة العمانية مسقط.

ويواجه ظريف انتقادات شديدة منذ أن تم تسريب مقابلته السرية قبل أيام قليلة والتي انتقد فيها الحرس الثوري وقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، بسبب تدخله في صنع القرار في وزارة الخارجية.