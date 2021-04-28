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وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار والحوار في المنطقة
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 20:49 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 21:30 GMT

وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار والحوار في المنطقة

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن"التمسك بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ركائز أساسية للدول

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المصدر: فريق التحرير

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن“التمسك بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم“.

وأعلن الوزير القطري في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تأييد بلاده لدعوة الأمير محمد بن سلمان لسياسة خارجية ترتكز على تلك الأسس.

وقال:“نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس، ومبادئ حسن الجوار، والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران“.

 

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