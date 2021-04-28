بمشاركة 170 دولة ومنظمة.. الإمارات تستضيف تمرين "كونفكس ـ 3" للطوارئ النووية

أعلنت دولة الإمارات استضافتها تمرين الطوارئ من المستوى الثالث المعروف بـ“ كونفكس-3 “ خلال الربع الأخير من العام الجاري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعوة أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية للمشاركة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وام)، فإن التمرين يعد من أكثر التمارين تعقيدًا، ويتم تنفيذه كل 3 أو 5 سنوات بهدف تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بحسب الاتفاقيات المعتمدة، ويعد فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون الحالية، إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية.

وسيتم تنفيذ التمرين الذي يحمل اسم ”براكة الإمارات“ بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، ووفقًا للإطار التشريعي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبمشاركة شركة ”نواة“ للطاقة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و وزارة الداخلية، وعدد من الجهات الأخرى المعنية في الإمارات.

وأكدت الوكالة أن استضافة الإمارات للتمرين تأتي“بهدف استعراض قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية الموجودة في الدولة، وإبراز الجاهزية والإمكانيات الوطنية للمجتمع الدولي في هذا المجال، والتأكيد على مبدأ الشفافية التي تنتهجه الدولة“.

وذكرت أن التمرين يدعم الجهود التي اتخذتها الإمارات فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي، حيث ستدور أحداثه الرئيسة وسيناريوهاته في محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي ما يتطلب تفعيل منظومات الاستجابة للجهات المعنية المختلفة وقيامها بالإجراءات والخطط لحماية الأفراد والبيئة.

وسيتخلل التمرين، ولأول مرة في تاريخه، إرسال فرق مساعدة دولية ميدانية لدعم الجهود المبذولة في الدولة للسيطرة على الحدث، والتقليل من تأثيراته السلبية.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم تصميم تمرين ”كونفكس“ لتقييم وتحسين القدرات والكفاءات التي لديها ولدى دولها الأعضاء في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.

وصمم التمرين على 3 مستويات من الصعوبة في المستوى الأول يتم التأكد من تفعيل نقاط الاتصال الأساسية كالهاتف، والبريد والإلكتروني، والأنظمة الالكترونية الأخرى، وفي المستوى الثاني يتم التأكد من آليات وطرق تبادل المعلومات، وبالنسبة للمستوى الثالث يتم التأكد من اختبار المنظومة بشكل كامل.