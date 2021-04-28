عبدالله بن زايد: ازدهار واستقرار السعودية في صالح الإمارات والمنطقة

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، أن نجاح وازدهار واستقرار المملكة العربية السعودية في صالح دولة الإمارات والمنطقة.

جاء ذلك في تصريح له، نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، تعليقًا على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة التي جاءت بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030.

وثمّن الشيخ عبدالله بن زايد تأكيد الأمير محمد بن سلمان حرص سياسة المملكة الخارجية على تعزيز تحالفاتها مع جميع شركائها في العالم، بما يحقق الازدهار لكافة دول المنطقة والعالم، وحرص المملكة على مبدأ السيادة ضمن إطار نظام دولي ميثاقي، مشيرًا إلى أن نجاح وازدهار واستقرار السعودية هو في صالح دولة الإمارات والمنطقة، كما أثنى على مفهوم الاعتدال الذي أكده سمو ولي العهد السعودي، ومواجهة التطرف الفكري في المنطقة أيًا كانت طبيعته.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن رؤية المملكة 2030، التي اعتبرها رؤية طموحة، وخريطة طريق تجاه النمو والازدهار، جسدت مسيرة وطنية وعملًا دؤوبًا للتطوير والتقدم في كافة نواحي الحياة، لاسيما في الجانب الاقتصادي، حيث شهدت المملكة تحقيق إنجازات عديدة تنعكس بالتأكيد على تقدم المنطقة بأكملها، متمنيًا أن تحقق المملكة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.

وأكد أن المملكة تستشرف المستقبل، وتعزز مكانتها بطموحاتها الكبيرة بين الدول المتقدمة، في كافة المجالات، مشيدًا بجهود المملكة الدؤوبة، ودورها الرئيس في ازدهار واستقرار المنطقة.

وعبّر الشيخ عبدالله بن زايد عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات السعودية الإماراتية، والتي تشكل نموذجًا مميزًا وفريدًا للعلاقات بين الأشقاء العرب، مؤكدا أنها ليست فقط علاقات إستراتيجية وتاريخية، بل استثنائية تعززها روابط الدم، والمصير المشترك.