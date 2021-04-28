الكويت.. تغريم "الجار الله" نحو 166 ألف دولار بتهمة الإساءة للشيعة

قضت محكمة الجنايات الكويتية يوم الأربعاء، بتغريم أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة والملقب بـ“عميد الصحافة الكويتية“ 50 ألف دينار (نحو 166 ألف دولار) بتهمة الإساءة وتكفير المراجع الشيعية.

ويعود تاريخ القضية إلى أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أحالت وزارة الداخلية الجار الله إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي.

وقال النشطاء حينها: إن الإحالة جاءت بسبب ”نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي، منهم علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني“.

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الحكومة الكويتية أصدرت مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.

سؤالي للحكومة ولوزير الداخلية: هل ستطبقون القانون المشار إليه؟ أم تريدون لشريعة الغاب أن تسود؟

سيبرر أنها موجهة لإيران ولبنان ولكنها مست فئة من فئات المجتمع الكويتي pic.twitter.com/WpjQyyej91 — فيصل الدويسان (@faldowaisan) September 2, 2020

ولم يتم العثور على التغريدة والصورة المقصودة بحساب الجار الله آنذاك، والتي قال النشطاء: إنه ”قام بحذفها عقب حالة الاستياء التي تسببت بها“.

وسبق أن تعرض الجار الله، لانتقادات لاذعة ومحاكمة قضائية بسبب تغريدة تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت سببا بإقالته من منصبه كرئيس فخري لجمعية الصحفيين الكويتيين العام 2014.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قضت محكمة التمييز بتغريم جريدة ”السياسة“ المحلية، 6000 دينار، نحو (20000 دولار) بتهمة الإساءة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدة مقالات.

ويُعرف أحمد الجار الله بآرائه المناهضة للسياسة الإيرانية وحلفائهم في الدول العربية، وهو ما يُعبِر عنه من خلال تدويناته بحسابه في ”تويتر“.