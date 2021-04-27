محكمة الوزراء الكويتية ترفض الإفراج عن المتهمين بقضية "صندوق الجيش"

رفضت محكمة الوزراء الكويتية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“، بما فيهم الشيخان جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 18 أيار/ مايو المقبل، لتكون ثالث جلسة للنظر في القضية المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش والتي تم إثارتها منذ قرابة عام ونصف العام.

ولم يحضر الشيخ جابر المبارك الجلسة وذلك لوجوده في المستشفى بسبب وعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

محكمة الوزراء ترفض إخلاء سبيل #جابر_المبارك وباقي متهمي #صندوق_الجيش • رئيس الوزراء السابق لم يحضر الجلسة لوجوده في المستشفىhttps://t.co/PjneVuZ4GO — القبس (@alqabas) April 27, 2021

وكانت المحكمة قد واجهت في جلستها الماضية قبل أسابيع الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.

وأمرت المحكمة حينها بالقبض على الشيخ المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، ورفضت إخلاء سبيل الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية منذ آذار/ مارس الماضي.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية العام 2019.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.