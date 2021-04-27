بعد "استيلاء" نوابها على مقاعد الوزراء.. الحكومة الكويتية تحمل المعارضة مسؤولية تعطيل جلسة البرلمان

حمَلت الحكومة الكويتية التي رفضت حضور جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، نواب المعارضة مسؤولية عدم عقد الجلسة وتعطيل الأعمال والإنجاز عقب تسببهم برفع الجلسة بسبب تصعيدهم وجلوس بعضهم على المقاعد المخصصة للوزراء.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص باسم الحكومة، إن ”ما حدث في جلسة مجلس الأمة اليوم مخالف لأعراف مجلس الأمة، مشدداً على أن الحكومة تؤكد وجوب التعاون المثمر مع جميع النواب من خلال احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية“.

وأكد الوزير الحريص في مؤتمر صحافي عقب رفع الجلسة أن ”هذا التصرف من قبل النواب يعطل العمل والإنجاز المطلوب ويدحض صراحة ادعاء بعض النواب باتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور“.

وذكر الحريص أن ”قاعة عبدالله السالم لم تشهد مثل هذه الممارسات على مدى ستة عقود“، موضحاً أنه ”في جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب“.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر عقب إبلاغه من قبل الحكومة بعدم حضور الجلسة لوجود النواب على مقاعدهم.

وكان عدد من النواب الحاضرين جلسوا في أماكن الوزراء ووضعوا ملصقات مكتوب عليها ”أقسمنا 1962“ على منصة الرئاسة ومكان الأمانة العامة في أحدث حلقة من سلسلة التصعيد النيابي تجاه الحكومة الذي بدأ منذ ولادة البرلمان الحالي في ديسمبر الماضي.

"مجموعة" من النواب يجلسون بمقاعد الوزراء – ويضعون لافتات على «ستاندات» مقاعد الوزراء ومنصة الرئاسة مكتوب عليها #اقسمنا_١٩٦٢#مجلس_الامة #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yytygLcFea — كونكت الكويت | Connect Kuwait (@connectkwt) April 27, 2021

وأعلن النواب مسبقاً عن نيتهم التصعيدية، حيث أكدوا بتدوينة مشتركة نشروها عبر حساباتهم في ”تويتر“ أن الجلسة لن تنعقد إن لم يصعد رئيس الحكومة إلى منصة الاستجواب، وذلك لرفضهم قرار المجلس الذي تم إصداره في نهاية آذار/ مارس الماضي بتحصين رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وقوبل التصرف النيابي اليوم برفض من نواب آخرين، منهم النائب علي القطان الذي حمَل زملاءه الذين جلسوا أماكن الوزراء مسؤولية تأجيل الجلسة وتأخير مناقشة بعض القوانين الهامة ومنها صرف مكافآت الصفوف الأمامية.

حضرنا جلسة اليوم وكان أمامنا عدة قوانين ينتظرها مناّ أبناءنا و على رأسها صرف #مكافأة_الصفوف_الأمامية ولكن بسبب التصعيد النيابي من قبل بعض الأخوة النواب اعتذرت الحكومة عن الحضور وتأجلت الجلسة الى ما بعد العيد ليبقى أبناءنا ينتظرون المكافآت على رغم تصديق سمو الأمير عليها — إعلامية النائب د. علي عبدالرسول القطان (@alialqattankw) April 27, 2021

بدوره، وصف النائب سعدون حماد تصرف زملائه النواب بـ“الغريب“، وطالب ”بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقول جميع النواب كما يتم فحصهم من كورونا“.

حتى لا تتعطل الجلسات .. سعدون حماد يطالب بتحويل النواب لفحص عقلياتهم في الطب النفسي – كما يتم فحصهم من كورونا يجب فحص حالتهم النفسية! | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/6TpJCIOK4g — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) April 27, 2021

جدل حول المتسبب برفع الجلسة

وتباينت ردود فعل المحللين والمتابعين تجاه ما شهدته جلسة المجلس ومواقف كل من النواب والحكومة، حيث اعتبر المحلل السياسي عبد الرزاق الشايجي أن غياب الحكومة اليوم بعد التصعيد النيابي تجاهها ”يُحسب لصالح المعارضة النيابية“، حيث بات بإمكانها منع عقد أي جلسة إن لم تتحقق مطالبها.

الخطورة التي لم تحسبها

الحكومة في انسحابها من

جلسة اليوم الثلثاء4/27

بسبب جلوس النواب على

مقاعد الوزراء أن المعارضة

تستطيع متى شاءت منع عقد الجلسات ما لم تحقق الحكومة مطالبهم…ومنها صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب….نقطة ذهبية

لصالح المعارضة pic.twitter.com/mavITCLus8 — عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) April 27, 2021

من ناحيته، اعتبر النائب السابق عبد اللطيف العميري أن عذر الحكومة بعدم حضور الجلسة باطلاً، حيث قال ”لا يوجد في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس نظام يحدد توزيع المقاعد للوزراء أو النواب وعليه يكون اعتذار الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة لأن النواب جالسين في المقاعد الأمامية عذر قبيح وباطل.. وهذا يؤكد هروب رئيس الوزراء من المساءلة وإصراره على انتهاك الدستور وتعطيل مصالح الناس“.

لا يوجد في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس نظام يحدد توزيع المقاعد للوزراء أو النواب

وعليه يكون إعتذار الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة لأن النواب جالسين في المقاعد الأمامية عذر قبيح وباطل.. وهذا يؤكد هروب رئيس الوزراء من المسائلة وإصراره على انتهاك الدستور وتعطيل مصالح الناس — عبداللطيف العميري (@aalomaire) April 27, 2021

بينما وجهت الأكاديمية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة شيخة الجاسم الانتقادات لنواب المعارضة الذين عطَلوا الجلسة، قائلةً ”استجواب الرئيس كان مدرجا، لو كانت المعارضة تريد فعلاً استجوابه لجلسوا في مقاعدهم لحرصهم على انعقاد الجلسة. لكن تصرفهم هذا يدل على أنهم يؤملون الشعب بشيء ويفعلون شيء آخر“.

استجواب الرئيس كان مدرج. لو كانت المعارضة تريد فعلاً استجوابه لجلسوا في مقاعدهم لحرصهم على انعقاد الجلسة. لكن تصرفهم هذا يدل على أنهم يؤملون الشعب بشيء ويفعلون شيء آخر. https://t.co/JZnk7uOfUq — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) April 27, 2021

بدوره، اعتبر الكاتب والصحافي بشار الصايغ أن ما تم داخل الجلسة اليوم ”مرتب له“، مشيراً إلى غياب عدد من النواب عن الجلسة من بدايتها.

لا أعتقد أن جلوس النواب بمقاعد الوزراء كارثة تستوجب الاعتذار عن حضور الجلسة .. فهذا موقف سياسي نجد ما هو أشد منه قي برلمانات العالم .. عموما .. تقديري ان ما حدث ويحدث مرتب له .. النواب مبتسمين .. والحكومة عارفة ولا ادخلت .. وجزء كبير من النواب لم يدخل القاعة اساسا .. — بشار الصايغ (@balsayegh) April 27, 2021

وتخيم حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين منذ انتخابات مجلس الأمة الحالي، حيث اتهم نواب المعارضة رئيس الحكومة بعدم التعاون معهم باختيار وزراء حكومته ما تسبب بصدام مبكر بينهم دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.

واستمرت حالة التوتر والصدام بعد تشكيل الحكومة الثانية حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسياً وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.

وشهدت جلستي مجلس الأمة المنعقدتين في وقت سابق من الشهر الجاري، فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي وتبادل الاتهامات بين نواب ورئيس مجلس الأمة وصعود نواب إلى منصة المجلس وانسحاب البعض من الجلسات احتجاجاً على قرارات المجلس المتعلقة بتحصين رئيس الحكومة وتأجيل استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أشار آنذاك إلى أن غاية النواب من هذه الفوضى داخل البرلمان والمشادات هو ”حل مجلس الأمة“.