السعودية تعلن اعتراض زورق مفخخ قبالة ينبع في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ قبالة ينبع في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي: إنه ”تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم“.

وأوضح المالكي -بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية- أن ”الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك“.

وأضاف أن ”التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها“.

وأكد أن وزارة الدفاع ”تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية“.