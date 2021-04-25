ظريف من الدوحة: جيراننا هم أولويتنا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن ”مبادرة الأمل هي نهج إيران تجاه المنطقة، وجيراننا هم أولويتنا“.

وأضاف عقب الاجتماع الذي عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة مساء الأحد ”أجريت مشاورات ممتازة مع أخي الشيخ تميم، وتشاورنا حول القضايا الثنائية وتطوير العلاقات وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طرح في أيلول/سبتمبر 2019 مبادرة خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة أطلق عليها ”تحالف الأمل للسلام“ بين إيران ودول الجوار في الخليج لتأمين حرية الملاحة وسلامة إمدادات النفط في الخليج.

وكان ظريف قد وصل الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى خلال الزيارة نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقاً لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية.

وقالت الوكالة إن ظريف بحث مع عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسيع العلاقات بين البلدين وكذلك الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية بين طهران ومجموعة 4+1 في فيينا.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس وفد سياسي اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين.