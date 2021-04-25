الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، ”دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كل الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ المجتمع وسلامته“، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

ودعت الوزارة إلى ”تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها“.