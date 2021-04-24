الكويت وسلطنة عُمان والبحرين تؤيد قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان

أعلنت كل من دولة الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، يوم السبت، تأييدها لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكة من لبنان؛ لاستغلالها في تهريب المخدرات للمملكة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية، يوم السبت، عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان؛ بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.

وأفادت الوزارة بأن هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص السعودية على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها، وتحصين المجتمع السعودي منها.

ودعت الخارجية الكويتية السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العُمانية إن ‫السلطنة تؤيد جهود السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت الخارجية العُمانية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

بدورها، اعتبرت البحرين، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، القرار السعودي بأنه يحمي مجتمعها من المخدرات، ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت السعودية أعلنت، يوم الجمعة، حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان، أو نقلها عبر أراضيها، بعد إحباط عملية تهريب مخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إنها ستبدأ بحظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الرياض إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان.

ويُتهم حزب الله اللبناني بأن عناصر موالين له مسؤولون عن تجارة المخدرات في لبنان وتهريبها للخارج.