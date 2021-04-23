الكويت تعلق جميع الرحلات القادمة من الهند بسبب ارتفاع حالات كورونا

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على ”تويتر“ في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من 24 أبريل نيسان وحتى إشعار آخر.

جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة كورونا.

وذكرت الإدارة في بيان، أنه ”سيُمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل“.

وتابعت ”سيُسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية“.

ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.