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الكويت تعلق جميع الرحلات القادمة من الهند بسبب ارتفاع حالات كورونا
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 22:52 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 23:55 GMT

الكويت تعلق جميع الرحلات القادمة من الهند بسبب ارتفاع حالات كورونا

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من

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المصدر: رويترز

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على ”تويتر“ في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من 24 أبريل نيسان وحتى إشعار آخر.

جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة كورونا.

وذكرت الإدارة في بيان، أنه ”سيُمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل“.

وتابعت ”سيُسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية“.

ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.

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