استياء كويتي من زيارة وزير الشباب والرياضة العراقي وسط ردود غاضبة

أبدى نواب ونشطاء كويتيون استياءهم من زيارة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال إلى بلادهم ضمن وفد رسمي في جولة ترويجية لدعم ملف العراق في استضافة بطولة الخليج العربي بكرة القدم بنسختها الـ25، التي ستُقام في العراق.

ووصل درجال والوفد المرافق يوم الخميس إلى الكويت والتقى بوزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري وتم مناقشة كل ما يتعلق بالبطولة المتوقع إقامتها أواخر العام الحالي.

نَاقشنا سُبل تعزيز أواصر التعاون بين العراق والكويت في المجالين الشبابي والرياضي بما يُعزز الروابط الأخوية ويقوي العلاقات الطيبة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، جَاءَ ذلك خلال الاجتماع الذي جمعنا مع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري pic.twitter.com/LfP5zGwtEq — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) April 23, 2021

وشنَ النواب هجوماً ضد حكومتهم لاستقبالها المسؤول العراقي الذي كان أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العراق والذي بدأ مسيرته الرياضية منذ سبعينيات القرن الماضي وشارك بتدريب عدة فرق عراقية.

ووصف النائب بدر الحميدي استقبال درجال بالإهانة للشعب الكويتي، قائلاً ”أستغرب هذا التراخي بدعوة المدعو عدنان درجال إلى الكويت وهو من ساهم بغزو الكويت و ما هي إلا إهانة للشعب الكويتي“.

أستغرب هذا التراخي بدعوة المدعو عدنان درجال إلى الكويت وهو من ساهم بغزو الكويت و ما هي إلا إهانة للشعب الكويتي — بدر ناصر الحميدي (@BaderNAlhumaidi) April 23, 2021

وبعبارة (لا أهلاً ولا سهلاً بعدنان درجال) عبَر النائب أسامة الشاهين عن رفضه لهذه الزيارة، حيث قال ”بصفتي نائب وممثل عن الأمة وابن عم لشهيدين وشهدت فترة الغزو إن كان للحكومة حساباتها وصفقاتها وعلاقاتها فهذا شأنها لكننا كشعب كويتي نقول لا أهلا ولا سهلا بعدنان درجال“.

لا اهلآ ولا سهلآ بالوزير العراقي الخائن

عدنان درجال هذا سرق الاتحاد الكويتي اثناء الغزو ولك عين تزور الكويت

اقول الشرهه علي من استقبلك

وهم يرقصون علي وتر الشهداء pic.twitter.com/AvOwhWv3dg — عبدالعزيز (@bok_AARM) April 23, 2021

وأفاد الشاهين أن الوثائق العراقية الرسمية أبرزت تكليف درجال من عدي صدام حسين ”بسرقة المقتنيات الرياضية الكويتية وبشهادة الكابتن محمد إبراهيم وآخرين على دوره داخل الكويت أثناء الاحتلال“.

وعلى الصعيد الشعبي، انتقد عدد من النشطاء هذه الزيارة والاستقبال الرسمي لها، حيث قال الدكتور فارس محمد الحيان ”عادي .. يستقبلون بالأحضان من غزا الكويت .. وسرق منشآتها وأموالها .. وعاث فيها فسادا .. صدرهم يسع العفو .. ويضيق صدرهم عن العفو عن الذين كان جرمهم الكبير حماية الأموال العامة !!!“.

عادي .. يستقبلون بالأحضان من غزا الكويت .. وسرق منشآتها وأموالها .. وعاث فيها فسادا .. صدرهم يسع العفو ..

ويضيق صدرهم عن العفو عن الذين كان جرمهم الكبير حماية الأموال العامة !!!#عدنان_درجال #مسلم_البراك — د. فـارس محمد الحـيـان (@fares_alhayyan) April 23, 2021

وأثناء حكم صدام حسين، احتل الجيش العراقي العام 1990، الكويت، في واحد من أبرز أحداث القرن العشرين، واستدعى ذلك تدخل المجتمع الدولي، وانطلاق عملية عسكرية واسعة قادتها الولايات المتحدة انتهت بتحرير الكويت، في 26 شباط/ فبراير 1991.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما العام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، تبعتها زيارات رسمية بين البلدين.

ورغم ذلك فما زالت المواقف الشعبية الكويتية تنقسم تجاه العراقيين حتى الآن، فبعضهم ما زال يحمِل الشعب المسؤولية عن الغزو، فيما يرى البعض أن رأس النظام السابق هو المسؤول الوحيد.