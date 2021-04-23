محمد بن راشد: الإمارات تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (فيديو)

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قضية المناخ ليست قضية مؤقتة، بل تحدٍ عالمي مستمر يمكن أن يقود البشرية لفرص عظيمة لتغيير مستقبلها للأفضل، وفق ما أورده حسابه الرسمي على تويتر.

شاركت اليوم رفقة مجموعة من قادة العالم في قمة القادة المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن .. أكدنا خلالها موقف الإمارات بأن قضية المناخ ليست قضية مؤقتة .. بل تحدٍ عالمي مستمر .. وبأن هذا التحدي يمكن أن يقود البشرية لفرص عظيمة لتغيير مستقبلها للأفضل pic.twitter.com/QQRE0nYteY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال مشاركته في قمة المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دولة الإمارات، ورغم كونها دولة نفطية، إلا أنها تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وكشف الشيخ محمد أن الإمارات ستقوم بإنشاء محطة ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميًا، موضحًا أن الإمارات تستثمر في أكثر من 70 دولة حول العالم بالطاقة المتجددة.

دولة الإمارات – رغم كونها دولة نفطية – إلا أنها تمتلك اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وستقوم بإنشاء ثالثة ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عالميا .. ونستثمر في أكثر من ٧٠ دولة حول العالم في الطاقة المتجددة .. pic.twitter.com/04J7fLDtfp — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2021

وأعلن حاكم دبي خلال القمة عن مشاركة الإمارات مع ”مجموعة من الشركاء العالميين في مشروع الابتكار الزراعي للمناخ“، بهدف التغلب على آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي العالمي، مؤكدًا إيمان بلاده بأهمية العمل الجماعي الدولي للحفاظ على بيئة الأرض للأجيال القادمة.