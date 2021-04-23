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الكويت.. تسجيلات منسوبة لعضو بالأسرة الحاكمة تثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 0:53 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 1:10 GMT

الكويت.. تسجيلات منسوبة لعضو بالأسرة الحاكمة تثير جدلا واسعا

أثار تسريب صوتي لمحادثة هاتفية بين ناشط سياسي كويتي، وعضو حكومي بارز وفي الأسرة الحاكمة للبلاد، جدلا واسعا في البلد الخليجي، بعدما تناول طرفا المحادثة مزاعم

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المصدر: الكويت - إرم نيوز

أثار تسريب صوتي لمحادثة هاتفية بين ناشط سياسي كويتي، وعضو حكومي بارز وفي الأسرة الحاكمة للبلاد، جدلا واسعا في البلد الخليجي، بعدما تناول طرفا المحادثة مزاعم حملت توقعات سلبية لمستقبل الكويت.

وبدأت القصة عندما نشر الكاتب والمدون والناشط السياسي عبدالله الصالح، التسريبات الصوتية التي جمعته مع الشيخ محمدعبدالله المبارك الصباح، والذي يشغل حالياً منصب نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وسبق أن شغل عدة وزارات في الحكومة.

ويُسمع في التسجيل الذي أثار ردود فعل واسعة من قبل الكويتيين، بما فيهم نخب معروفة، الشيخ محمد كما يزعم ناشر التسجيل، وهو يقول إنه يعشق أرض الكويت، لكنه لا يريد العيش فيها، مبرراً ذلك بالقول: ”في وايد أشياء مو عاجبتني وما رح أقدر أغيرها.. زهقت من إلي أشوفه وما أقدر أغيره“، على حد قوله.

وأضاف الشيخ محمد وفق التسجيل، أن ”عدم القدرة على التغيير ترتبط بالمجتمع وتكوين الشخص الكويتي.. الحلم إلي عندي تحطم، تقولي أرجع، أرجع على شنو، على شان أكون الأمير قبل الأخير للكويت“.

وتابع الشيخ محمد في المكالمة المنسوبة له، أن ”هناك نهاية للكويت في غضون 100 سنة أو 70 أو خلال حياته“، قبل أن يقول إن البلاد ”ستنتهي في غضون 10 أعوام“، على حد تعبيره.

وقال عبدالله الصالح الذي يقيم في لندن، إنه أجرى المكالمة مع الشيخ محمد في نيسان/ أبريل من العام الماضي، وعلى دفعتين، ولمدة 5 ساعات ونصف، لكنه لم يوضح ما قصد الشيخ محمد من قوله ”تقولي أرجع“، والتي توحي بأنه يقيم خارج الكويت.

وكتب الصالح المحكوم بالسجن في عدة قضايا، في بلاده، عبر تويتر: ”في حال نفي أو تشكيك الديوان الأميري للتسريبات التي نشرتها.. سأضطر إلى الإفصاح عن دلائل أخرى تؤكد صحة التسريبات“.

وقال النائب في مجلس الأمة، عبدالكريم الكندري، في تعليقه على التسجيل: ”ننتظر إجراء من الديوان الأميري بشأن التسريبات المنسوبة لنائب وزير الديوان محمد العبدالله“.

وعلق النائب الكويتي السابق، بدر الداهوم، بالقول: ”ما جاء في التسريبات المنسوبة لنائب وزير الديوان الأميري عن عدم استمرار الدولة خطير جداً، فإن كان هذا الاعتقاد موجود لديهم فهذا يدل على أمرين: إما عدم قدرتهم على الإصلاح، أو عدم اهتمامهم بالإصلاح. وكلامها أسباب تؤكد الفشل في السلطة التنفيذية التي يجب تغييرها للأصلح“.

وفي سياق مغاير، قال المحامي فيصل صقر الرشيدي: ”فيلم تم إعداده منذ سنة وتم إخراجه اليوم، وبطل الفيلم مواطن اسمه عبدالله الصالح هارب من أحكام قضائية ولديه قناة باليوتيوب ودائماً يضرب المجتمع الكويتي.. ويعتقد معد هذا الفيلم بأن الشعب الكويتي سيصدقه وأنه خائف علي الكويت“.

ولم يكشف عبدالله الصالح الشاب الأكاديمي المعروف بآرائه المثيرة للجدل داخل المجتمع الخليجي، دوافعه لنشر التسجيل في هذا الوقت بالذات.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة التسجيلات المنشورة.

وشهدت البلاد في السنوات القليلة الماضية، الكثير من القضايا المثيرة لغضب الكويتيين، حيث يتم التحقيق في عدة قضايا فساد وتسريبات لمكالمات واجتماعات مسؤولين حكوميين تضمنت مخالفات للقوانين.

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