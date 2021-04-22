أخبار

تسريب جديد لنائبين كويتيين سابقين من داخل خيمة القذافي (تسجيل)
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 22:40 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 23:35 GMT

تسريب جديد لنائبين كويتيين سابقين من داخل خيمة القذافي (تسجيل)

نشر المعارض القطري المقيم في العاصمة البريطانية لندن، خالد الهيل، تسريباً صوتياً جديداً مطولا لجلسة جمعت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ونائبين كويتيين

+A -A
المصدر: لندن – إرم نيوز

نشر المعارض القطري المقيم في العاصمة البريطانية لندن، خالد الهيل، تسريباً صوتياً جديداً مطولا لجلسة جمعت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ونائبين كويتيين سابقين.

ونشر الهيل التسجيل الجديد للجلسة التي جمعت معمر القذافي مع النائب الكويتي الإسلامي مبارك الدويلة، والنائب فايز البغيلي، الذي أعلن عن وفاته بالتزامن مع نشر التسجيل.

وخلال الجلسة انتقد القذافي الأسرة الحاكمة في السعودية، وسط صمت أو تأييد ضيفيه، اللذين سبق وزارا ليبيا لمقابلة القذافي، لكن لم يتح لهما ذلك، بحسب ما دار في التسجيل.

وخلال التسجيل، الذي تقارب مدته الـ40 دقيقة، ويُعتقد أنه جرى في العام 2006، يقول القذافي إنه مستعد لمساندتهما في تشكيل رابطة قبلية، واصفاً بلاده بأنها ”تقف على الدوام إلى جانب المضطهدين في كل العالم“، كما امتدح جهود من وصفهم بـ“المعارضين السعوديين“.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، الذي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحته، يطلب النائب البغيلي من القذافي طلباً شخصياً يتعلق بمنحه رخصة للصيد في ليبيا، وهو ما وافق عليه القذافي.

وسبق للمعارض القطري أن نشر العام الماضي تسجيلات قصيرة لجلسات مماثلة جمعت القذافي مع شخصيات قطرية وكويتية محسوبة على التيار الإسلامي.

والعام الماضي، نفى البغيلي أن يكون مشاركاً في جلسة مع القذافي تضمنت إساءة للسعودية بعد تسريب تسجيل صوتي قصير يدعم تلك الاتهامات، وقال إنه حضر بالفعل مع النائب الدويلة جلسة مع القذافي، لكنها كانت بهدف حل مشكلة تتعلق بقبيلة ”الرشايدة“ مع الحكومة السودانية، حيث ينتمي البغيلي للقبيلة، التي تتوزع في عدة دول عربية.

ولم يعلق النائب الدويلة على التسجيل الجديد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكنه قال العام الماضي بعد تسريب تسجيل صوتي قصير لجلسة جمعته بالقذافي، إنها تمت بعلم أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وإنه أبلغه بما دار فيها، كما أبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضاً، حين كان يومها أميراً لمنطقة الرياض.

ونفى الديوان الأميري في الكويت مزاعم الدويلة، وجرى التحقيق معه في قضية التسريبات، كما نفى مدير مكتب أمير الرياض، في الفترة التي جرى فيها لقاء الدويلة بالقذافي، مزاعمه أيضاً.

ونعى النائب السابق مبارك الدويلة زميله البغيلي، الذي توفي في وقت سابق اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وقال خالد الهيل في أعقاب الإعلان عن وفاة البغيلي: ”بلغني أن فايز البغيلي توفي اليوم.. رحمه الله.. إن شاء الله ما كون تأثمت فيه.. فرصتك تبرىء نفسك يا مبارك الدويلة كما فعلت بعد وفاة الأمير صباح، الي نفى كل ما قلته جملة وتفصيلا.. عندك سوابق تكذيب الأموات، ما زال الملك سلمان حفظه الله موجود وحي ومدير مكتبه موجود حيث نفى ادعاءاتك كلها“.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play