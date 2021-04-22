تسريب جديد لنائبين كويتيين سابقين من داخل خيمة القذافي (تسجيل)

نشر المعارض القطري المقيم في العاصمة البريطانية لندن، خالد الهيل، تسريباً صوتياً جديداً مطولا لجلسة جمعت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ونائبين كويتيين سابقين.

ونشر الهيل التسجيل الجديد للجلسة التي جمعت معمر القذافي مع النائب الكويتي الإسلامي مبارك الدويلة، والنائب فايز البغيلي، الذي أعلن عن وفاته بالتزامن مع نشر التسجيل.

وخلال الجلسة انتقد القذافي الأسرة الحاكمة في السعودية، وسط صمت أو تأييد ضيفيه، اللذين سبق وزارا ليبيا لمقابلة القذافي، لكن لم يتح لهما ذلك، بحسب ما دار في التسجيل.

وخلال التسجيل، الذي تقارب مدته الـ40 دقيقة، ويُعتقد أنه جرى في العام 2006، يقول القذافي إنه مستعد لمساندتهما في تشكيل رابطة قبلية، واصفاً بلاده بأنها ”تقف على الدوام إلى جانب المضطهدين في كل العالم“، كما امتدح جهود من وصفهم بـ“المعارضين السعوديين“.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، الذي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحته، يطلب النائب البغيلي من القذافي طلباً شخصياً يتعلق بمنحه رخصة للصيد في ليبيا، وهو ما وافق عليه القذافي.

تسريب حصري:

الخبيث #مبارك_الدويله#فايز_البغيلي

كما وعدت سهره رمضانية ٤٤ دقيقه تبين مدى خطر وخبث وعمالة #الاخوان_المسلمين في #الكويت قنبلة موقوته يجب اجتثاثها سأنشر تسجيلات أخرى عن الدويلة ورموز الاخوان. الوعد قدام..وما به إلا دق خشوم! الترسيب كامل👇🏻https://t.co/tsSRph4yl5 pic.twitter.com/AK7jfgKxPP — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) April 22, 2021

وسبق للمعارض القطري أن نشر العام الماضي تسجيلات قصيرة لجلسات مماثلة جمعت القذافي مع شخصيات قطرية وكويتية محسوبة على التيار الإسلامي.

والعام الماضي، نفى البغيلي أن يكون مشاركاً في جلسة مع القذافي تضمنت إساءة للسعودية بعد تسريب تسجيل صوتي قصير يدعم تلك الاتهامات، وقال إنه حضر بالفعل مع النائب الدويلة جلسة مع القذافي، لكنها كانت بهدف حل مشكلة تتعلق بقبيلة ”الرشايدة“ مع الحكومة السودانية، حيث ينتمي البغيلي للقبيلة، التي تتوزع في عدة دول عربية.

ولم يعلق النائب الدويلة على التسجيل الجديد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكنه قال العام الماضي بعد تسريب تسجيل صوتي قصير لجلسة جمعته بالقذافي، إنها تمت بعلم أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وإنه أبلغه بما دار فيها، كما أبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضاً، حين كان يومها أميراً لمنطقة الرياض.

ونفى الديوان الأميري في الكويت مزاعم الدويلة، وجرى التحقيق معه في قضية التسريبات، كما نفى مدير مكتب أمير الرياض، في الفترة التي جرى فيها لقاء الدويلة بالقذافي، مزاعمه أيضاً.

ونعى النائب السابق مبارك الدويلة زميله البغيلي، الذي توفي في وقت سابق اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

توفي الاخ والصديق فايز البغيلي بعد معاناة مع المرض ، وكان رفيق درب في تأسيس منظمة عبس العالمية التي أصبحت بعد ذلك رابطة عبس العالمية ، وقد ساهم في عدة مجالات انسانية واجتماعية كما كان نائباً في مجلس الامة ! رحم الله اباحامد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) April 22, 2021

وقال خالد الهيل في أعقاب الإعلان عن وفاة البغيلي: ”بلغني أن فايز البغيلي توفي اليوم.. رحمه الله.. إن شاء الله ما كون تأثمت فيه.. فرصتك تبرىء نفسك يا مبارك الدويلة كما فعلت بعد وفاة الأمير صباح، الي نفى كل ما قلته جملة وتفصيلا.. عندك سوابق تكذيب الأموات، ما زال الملك سلمان حفظه الله موجود وحي ومدير مكتبه موجود حيث نفى ادعاءاتك كلها“.