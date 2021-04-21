السفير الإماراتي لدى بغداد: استثماراتنا في العراق هي الأوسع ‎

أكد سفير دولة الإمارات لدى العراق، سالم الزعابي، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع في العراق، وذلك خلال لقائه في بغداد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي، أن الأعرجي: ”التقى السفير الإماراتي لدى بغداد سالم الزعابي، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين“.

وأشار السفير الإماراتي بحسب البيان، إلى أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات، مؤكدا أن: ”استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة“.

وأوضح الزعابي، أن: ”الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، وأيدينا بأيدي العراقيين“.

بدوره، أكد الأعرجي أن: ”زيارة الكاظمي الناجحة إلى الإمارات، خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين“.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت دولة الإمارات، استثمارها 3 مليارات دولار في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

جاء ذلك، بالتزامن مع الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة أبوظبي.