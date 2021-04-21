الزياني وأشكنازي يبحثان أوجه التعاون المشترك بين البحرين وإسرائيل

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“ إنه تم خلال الاتصال، بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة.

كما تم بحث سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجال مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.