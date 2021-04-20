الإمارات تدين مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ”بشدة“ مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، ووصفته بالعمل الجبان، ”الذي طال صديقا شجاعا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار وازدهار بلاده“.

وأعربت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن ”تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع الشعب في هذه الظروف“.

ودعت في البيان إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.

وأشار البيان إلى العلاقات الإماراتية التشادية المتميزة، مؤكدا دعم الإمارات للجهود المخلصة لحفظ أمن تشاد واستقرارها، الذي يعتبر حجر زاوية في أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.