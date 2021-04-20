عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الإسرائيلي لدول الخليج تعزيز التعاون المشترك وسبل مواجهة كورونا

قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، الثلاثاء، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية استقبل زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

وأضافت أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وبحسب الوكالة، استعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول، خاصة وأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات ”كوفيد-19“ مقارنة بعدد السكان.

وذكرت الوكالة أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أشاد بالتعاون بين البلدين على صعيد مواجهة ”كوفيد-19″، الذي يؤكد على أهمية الجهود متعددة الأطراف والعمل الجماعي الدولي من أجل تحقيق التعافي من هذه الجائحة.