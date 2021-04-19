المخابرات الإسرائيلية تتوقع صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال أسابيع

أفادت شبكة ”أكسيوس“ الأمريكية، بأن المخابرات الإسرائيلية أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو باحتمال أن تسفر المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، عن صفقة في غضون أسابيع توقع بوجبها الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، اتفاقا مع طهران للعودة لاتفاق عام 2015.

وقالت الشبكة إن إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بهذا التقييم تم في اجتماع عرض فيه جهاز المخابرات (الموساد) وضع البرنامج النووي الإيراني، ومحادثات فيينا، فيما عرض مسؤولو المخابرات العسكرية الإجراءات الإيرانية في المنطقة.

ونقلت الشبكة في تقرير لها عن مسؤولين حضرا الاجتماع قولهما: إن مجلس الوزراء ”لم يتخذ قرارات سياسية جديدة، وإن تل أبيب ستواصل الحوار مع إدارة بايدن بشأن المفاوضات مع إيران“.

ونقل التقرير عن مسؤول آخر رفيع حضر الاجتماع قوله: ”لسنا متفائلين.. لن نتفاجأ إذا وقعت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، في غضون أسابيع، صفقة مع إيران“.

وأشار التقرير إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا، يضم الوفد مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان، ومدير الموساد يوسي كوهين، سيزور واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات بشأن إيران.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن محادثات فيينا مع إيران كانت ”بناءة“، وإن هناك جهدا حقيقيا للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات ما لم يكن لديها ”الوضوح والثقة“ بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب اتفاق 2015.